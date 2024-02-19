Психолог пояснив, яким є хибне уявлення дівчат про шлюб

Яким є хибне уявлення дівчат про шлюб

Дівчата, коли виходять заміж, розраховують на те, що їхнє життя зміниться на 180 градусів та стане справжньою казкою, як це малюють у казках та фільмах. Проте життя - це реальність і думати, що шлюб буде умовним рятуванням дуже наївно.

"Більшість дівчат думають, що чоловік після шлюбу буде класним, але ж якщо він до шлюбу був лінивим, то звідки береться думка, що після одруження він стане роботящим. Не сподівайтеся навіть, що щось зміниться", - підмічає Олег.

Богомаз каже, що у світі існують жінки, які все життя моляться про те, щоб їхній партнер змінився, а він не змінюється і тут вже виникає питання про волю людини, а не про вищі сили, адже саме людина має хотіти змінюватися, до шлюбу чи після нього - це також його вибір.

Тож, виходить, що найбільшим хибним уявленням жінок, які збираються заміж за неідеального партнера - є те, що вони хочуть його змінити, якісь звички, вчинки, поведінку, думки тощо.

Яким є хибне уявлення дівчат про шлюб (фото: Freepik)

Але так не працює, людину взагалі не варто змінювати, адже коли ми кохаємо, ми з чимось миримось і коли сходимося з людиною, ми самі обираємо її з усіма мінусами та недоліками, а потім віримо у зміни й ось це вже парадокс.

Варто розуміти, що будь-які стосунки - це робота обох, і це зовсім не примусові зміни свого партнера, а про вміння знаходити компроміси, шукати баланс, розв'язувати складні питання разом. І можливо, тоді, коли партнер відчує турботу і спокій, він сам захоче змінитися, але шлюб на це жодним чином не впливає.