Психолог пояснив, яка найголовніша чоловіча помилка у житті

Найголовніша чоловіча помилка в житті

Певно, кожен колись чув таку теорію, що в житті чоловіка є певна ієрархія, на першому місці - його реалізація, на другому - друзі, і вже на третьому - родина та жінка.

Але не можна стверджувати, що це істина, оскільки кожен чоловік та кожна людина загалом - це індивідуальність. Кожен має свої пріоритети в житті, свій образ життя, свої правила та ієрархію. І це абсолютно нормально, тому що люди не мають жити за певними шаблонами, кожен сам створює свої правила.

Проте виходячи зі свого досвіду психолог таки назвав головну помилку чоловіків, якої вони припускаються у житті.

“Велика помилка чоловіків це те, що вони не розуміють, що дружина - це найважливіша людина в житті. Батьки рано чи пізно, відійдуть у вічність, діти виростуть і скажуть батькам бувайте. Друзі в певний момент переїдуть в інше місто, будуть різні цінності, розійдемося і ще щось. А дружина - це саме та людина, з якою ти проживаєш все своє життя і тому, коли ти ставиш якусь іншу людину на перше місце замість своєї дружини, ти робиш шалену дурість, величезну і за це ти потім дуже сильно поплатишся”, - каже психолог.

Також Дмитро додав, що, на його думку, розумні чоловіки на перше місце ставлять кохану і серед всіх людей, вона є для нього номер один. А вже всі інші люди займають інші місця в його ієрархії життя.

Звісно, це думка психолога, з якою не всі можуть погодитись, для когось це дикість, а для когось істина. Всі люди обирають жити так, як їм комфортно і зручно. Тож обирати нам.