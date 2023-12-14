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Психолог пояснив, яка найголовніша чоловіча помилка у житті

Найголовніша чоловіча помилка (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожен з нас робить помилки у своєму житті, і одна з найбільших - це невміння розставляти пріоритети. І саме в цьому полягає одна з найголовніших чоловічих посилок.

Про найголовнішу чоловічу помилку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку писхолога Дмитра Остапенка.

Найголовніша чоловіча помилка в житті 

Певно, кожен колись чув таку теорію, що в житті чоловіка є певна ієрархія, на першому місці - його реалізація, на другому - друзі, і вже на третьому - родина та жінка. 

Але не можна стверджувати, що це істина, оскільки кожен чоловік та кожна людина загалом - це індивідуальність. Кожен має свої пріоритети в житті, свій образ життя, свої правила та ієрархію. І це абсолютно нормально, тому що люди не мають жити за певними шаблонами, кожен сам створює свої правила. 

Проте виходячи зі свого досвіду психолог таки назвав головну помилку чоловіків, якої вони припускаються у житті. 

“Велика помилка чоловіків це те, що вони не розуміють, що дружина - це найважливіша людина в житті. Батьки рано чи пізно, відійдуть у вічність, діти виростуть і скажуть батькам бувайте. Друзі в певний момент переїдуть в інше місто, будуть різні цінності, розійдемося і ще щось. А дружина - це саме та людина, з якою ти проживаєш все своє життя і тому, коли ти ставиш якусь іншу людину на перше місце замість своєї дружини, ти робиш шалену дурість, величезну і за це ти потім дуже сильно поплатишся”, - каже психолог. 

Також Дмитро додав, що, на його думку, розумні чоловіки на перше місце ставлять кохану і серед всіх людей, вона є для нього номер один. А вже всі інші люди займають інші місця в його ієрархії життя. 

Звісно, це думка психолога, з якою не всі можуть погодитись, для когось це дикість, а для когось істина. Всі люди обирають жити так, як їм комфортно і зручно. Тож обирати нам.

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