Психолог пояснив, як знайти підходящого партнера по життю (відео)

Як знайти підходящого партнера

"Багато людей сконцентровано на стосунках, на тому, як знайти відповідного партнера, гідного чоловіка або жінку. Так, а може перед тим, як будувати стосунки з партнером, ми навчимося будувати здорові стосунки з самим собою", - стверджує психолог.

Також психолог каже, що для початку варто зрозуміти, хто ти взагалі, для чого ти живеш, варто полюбити себе, прийняти себе повністю. Потрібно навчитись жити те життя, яким хочеться жити, жити самостійно. І в цей же чудовий світ запрошувати партнера. Тому що і вибору у нас немає, адже кожен наш партнер відображає нам те, що вже є всередині нас.

Як знайти підходящого партнера (фото: Freepik)

Коли людина розуміє себе, вона розбирається в інших, бачить які люди навколо неї, знає, як вона дозволяє з собою вчиняти, а як ні та відверто про це каже, оскільки у таких людей чітко побудовані власні кордони. Вони цінують і люблять себе.

А коли людина любить і поважає себе, вона притягує таких самих людей, зі схожою позицією по життю, з відчуттям самоцінності та впевненістю в собі.

Не можна входити у стосунки, коли ти не розбираєшся у собі, це лише нашкодить внутрішньому світу і зруйнує все, що ми могли будувати роками, але недостатньо зміцнили свій власний фундамент.

Тому тим, хто бажає знайти підходящого партнера, вартує розібратися в собі та обмежити свої вимоги для другої половинки і не погоджуватися на ті варіанти, які очевидно не є вашими.