Психолог пояснив, чому у стосунках зникають почуття (відео)

Чому у стосунках зникають почуття

"По-перше, люди банально не розмовляють один з одним і не проговорюють всі моменти, які їх непокоять. Наприклад, у жінки накопичується певне роздратування стосовно того, що чоловік не приділяє їй уваги та замість того, щоб з ним легко, з любов’ю, ніжно, м’яко поговорити про це, вона говорить: "Та він все одно мене не почує, для нього все одно важливіший телефон, ніж я і друзі для нього важливіші". І вона намагається в собі це задавити, не говорить з ним щиро про ці почуття і вони потроху починають накопичуватися", - пояснює психолог.

Також за його словами, буває й так, що інколи кохана людина демонструє певне нехтування, тобто вона намагається з чоловіком про щось поговорити, але він каже, що все нормально. І таке нехтування з боку коханої людини, воно призводить до того, що наступний раз ця жінка чи чоловік вже не дуже й хочуть говорити про свої почуття і про те, що їх непокоїть, бо розуміють, що партнер відмахнеться і скаже, що "Я напридумувала або у мене поганий настрій".

Чому у стосунках зникають почуття (фото: Freepik)

Отже, коли людина стикається з таким нехтуванням - це призводить до того, що ці образи накопичуються, непорозуміння також накопичуються і людина все більше закривається.

"Ще одна така невелика причина - це те, що з часом ми до всього звикаємо і до коханої людини теж. Адже на початку у нас все нове, дуже багато емоцій, відчуттів, то наше ставлення до партнера геть інше, ніж після 7 років в шлюбі", - каже Дмитро.

Також психолог навів особистий приклад, що для нього зараз його дружина набагато важливіша, ніж тоді, коли вони лише зустрілися, бо коли вони лише познайомились, адже тоді він її не знав так добре.

Але у багатьох пар відбувається навпаки та ми чомусь починаємо нехтувати одне одним і не обговорюємо дійсно важливі питання.