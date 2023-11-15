Психолог пояснила, як материнство змінює жінку та яке воно в реальності

Материнство в реальному житті і як воно змінює жінку

"Материнство в реальності - це важка праця, яка допомагає подорослішати та брати на себе ще більше відповідальності. Бачити усі свої колючки та намагатися їх трансформувати для того, щоб бути ближчим до дитини. Але для того варто пройти через свій власний біль до близькості з собою, ідеальним не стати", - каже психолог.

Дати собі право на помилку, на свою втому та потребу у своєму просторі - дає змогу не вигоріти у цьому довготривалому марафоні, дистанцією у все життя.

Життя після народження дітей - продовжується, воно змінюється назавжди, але ти залишаєшся. І це важливо - продовжувати жити зі своїми інтересами по життю, крім дитини. Це нормально.

Жертвувати собою іноді доводиться, особливо, в перший час, коли ти максимально включений в адаптацію свого нового життя.

Як материнство змінює жінку та яке воно в реальному житті (фото: Freepik)

"Краще просити про допомогу і йти у власну реалізацію: бути і мамою, і особистістю, і професіоналом, і жінкою. Це дає величезні ресурси. Коли ми використовуємо різні свої ролі і продовжуємо самі жити, а не існувати лише для задоволення потреб усіх, крім себе", - зазначає Тетяна, яка сама має дитину.

Також психолог додає, що це нормально: піклуватися про себе, любити себе, шанувати, дозволяти собі бути наодинці та робити так, як ти відчуваєш.

Тетяна зазначає, що якщо в тебе щось не виходить, якщо ти помиляєшся, якщо зриваєшся - це нормально, це все лише прийняття та співпереживання собі.

Розуміння істинних причин болю, допомагає змінити це та зцілити рани і бути щасливою, вільною, бути собою, бути мамою, люблячою, рідною, своєю.

Пам’ятайте - доброта до себе народжує доброту до інших. З повагою та любов’ю працює так само.