Психолог назвав головну ознаку того, що вашому шлюбу настав кінець

Головний передвісник розлучення

На думку психолога, коли у стосунках між чоловіком і дружиною з'являється зневага, між ними згасає кохання. Якщо людина починає думати, що вона краща за свого партнера, то це призводить до конфліктів.

Зневага проявляється у зверхній поведінці, глузуваннях та сарказмі. Коли ви ображаєте партнера і цькуєте його злими жартами, робите пародії на його поведінку чи рухи, закочуєте очі та відверто критикуєте - ви руйнуєте свій шлюб.

Названо ознаку неминучого розлучення (фото: freepik.com)

"Коли зневага починає пригнічувати ваші стосунки, ви схильні повністю забувати позитивні якості свого партнера, принаймні, коли ви засмучені. Ви не можете згадати жодної позитивної якості або вчинку. Цей стрімкий занепад захоплення є важливою причиною, через яку презирство має бути заборонено у подружніх стосунках", - писав у своїй книзі психолог.

Зневага руйнує шлюб, воно руйнує все хороше, що пов'язує пару. Тому психолог радить звернути увагу на поведінку вашого партнера, але також проаналізуйте свої вчинки. Якщо ви помічаєте, що у стосунках з'явилися токсичні жарти і ви дивитеся на партнера зверхньо, або він почав втрачати до вас повагу - настав час зупинитися і зрозуміти, як зберегти шлюб і чи готові до цього.