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Психолог назвала типи жінок, яких варто уникати

Яких типів жінок краще уникати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час пошуку другої половинки чоловікам варто бути обачними. Серед них є такі типи жінок, яких краще уникати, адже вони вам можуть не підійти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Драматичні особистості

Мова йде про жінок, які завжди в центрі конфліктів, шукають драму чи постійно переживають негаразди, можуть виснажити вашу енергію.

У них багато емоційного багажу за спиною, і вони зроблять все, що перетворити ваше життя в одне безперервне з'ясовування стосунків. Нічого, крім страждань, така жінка дати не в змозі. 

Егоцентричні

За словами психолога, це жінки, які думають тільки про себе та не враховують інші точки зору, можуть не бути спроможні до здорових відносин.

Маніпулятивні

Це ті, хто використовує інших для власних цілей чи завжди намагаються керувати ситуацією. Також вони можуть завдати негативного впливу на ваші відносини та самопочуття.

Психолог зазначила, що це не обов’язково категорії, які слід уникати абсолютно, але у відносинах важливо визначити, що для вас є здоровим і комфортним, а що - ні.

Де можна познайомитися з дівчиною

Потенційно можливими місцями для знайомства з дівчатами можуть бути наступні.

Вулиця

Одне з найпоширеніших місць знайомства. Сюди включаємо і прогулянки і парки зі скверами, а також зупинки для громадського транспорту.

Громадський транспорт

Спосіб хороший тим, що час обмежений. Тому відразу буде зрозуміле, готова дівчина до знайомства чи ні. 

Кафе і ресторани

Хороше місце для знайомства. Навіть якщо дівчина не готова на тривале спілкування цього вечора, то можна домовитися про зустріч наступного разу.

Театри і кіно

Такі місця теж можуть підійти для знайомства. Проте, справа може ускладнитися тим, що ви можете відволікати дівчину від перегляду. Краще буде скласти їй компанію після закінчення фільму або вистави.

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