Психолог назвала просту ознаку дитячої травми в дорослому віці

Як проявляється травма у дорослому віці

Вона зазначає, що травма - це свого роду перенавантаження нервової системи, коли щось відбулось або занадто рано або тривало занадто довго чи інтенсивно.

Травма - це наслідок. Це не сама подія, а те, як вона вплинула на людину (розум, душу та тіло).

"Найбільший признак дитячої травми - це спроба переконати людей, які роблять тобі боляче, ставитися до тебе краще, а не просто піти", - пояснює психолог.

Що можна зробити

Як зазначає Оксана Ключковська, у таких випадках можна крок за кроком навчитись: