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Психолог назвала просту ознаку дитячої травми в дорослому віці

Як проявляється дитяча травма в дорослому віці (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Дитячі травми можуть сильно впливати на життя у дорослому віці і більшість з нас не задумується про те, що ми реагуємо на певні ситуації неправильно сама через такі травми.

Яка ознака може вказувати на приховану дитячу травму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Оксану Ключковську в Instagram.

Як проявляється травма у дорослому віці

Вона зазначає, що травма - це свого роду перенавантаження нервової системи, коли щось відбулось або занадто рано або тривало занадто довго чи інтенсивно.

Травма - це наслідок. Це не сама подія, а те, як вона вплинула на людину (розум, душу та тіло).

"Найбільший признак дитячої травми - це спроба переконати людей, які роблять тобі боляче, ставитися до тебе краще, а не просто піти", - пояснює психолог.

Що можна зробити

Як зазначає Оксана Ключковська, у таких випадках можна крок за кроком навчитись:

  • Повертати нервову систему до стану спокою і розслаблення
  • Можна створити нові нейронні зв'язки
  • Можна обробити психологічний біль від травм
  • Допомогти тілу звільнитися від накопиченої енергії виживання і повернутися до стану відчуття безпеки
  • Та подарувати собі зцілення від травми
  • Дружити та взаємодіяти з людьми, для яких повага, любов, підтримка - є нормою
  • Бути з тими, хто хоче бути з тобою і це їх особистий, свідомий вибір
  • Можна навчитися жити красиво, навіть якщо цього не змогли передати тобі батьки
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