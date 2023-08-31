Психолог назвала 7 вчинків батьків, які "вбивають" у дитини бажання вчитися

Для успішного навчання у школі дитині потрібна сильна мотивація. Батьки своїми вчинками можуть підсилити охоту вчитись, або ж навпаки її відбити.

Про те, як батькам не треба поводитись, аби не "вбити" мотивацію школярів до навчання, розповіла психолог Юлія Железнякова в Instagram .

Постійне порівняння з іншими дітьми

Такі порівняння призводять до втрати віри у свої можливості. Краще порівнюйте між собою досягнення дитини - що в неї сьогодні вийшло краще, ніж вчора.

Недостатнє визнання або ігнорування досягнень

"Якщо дитина досягає успіхів, але не отримує відповідного визнання, її мотивація може зменшитися. Вона може вважати, що незалежно від зусиль, все одно її старання не цінуються", - пояснює психолог.

Вона радить обов’язково демонструвати захоплення реальними досягненнями дитини й повагу до її зусиль.

Відсутність підтримки

Недостатня підтримка від батьків у складних ситуаціях може призвести до відчуття самотності і відчаю.

"Згадайте себе маленьким. Чого вам бракувало, коли було складно у дитинстві? Можливо і ваша дитина потребує того ж", - каже Железнякова.

Фокус на оцінках

Якщо батьки постійно наголошують на важливості отримання високих оцінок, це може призвести до орієнтації на зовнішню винагороду та втрати справжньої радості від навчання.

"Робіть фокус на тому, що цікавого дізналася ваша дитина, що добре їй вдалося зробити", - радить психолог.

Заборона на відпочинок

Намагання контролювати кожну хвилину дитини, навіть під час відпочинку, може призвести до вигорання.

"Діти потребують часу для відпочинку та розваг, щоб підтримувати бажання навчатися", - каже експерт.

Стрес та перевантаження

"Перевантаження дитини надмірною кількістю домашніх завдань та занять може призвести до вигорання та відчуття втоми. Навіть улюблена справа час від часу набридає", - пояснює психолог.

Вона радить не перевантажувати дитину, тримати баланс між роботою та відпочинком.

Занадто високі очікування

Накладання надмірних очікувань на дитину може викликати в неї відчуття невдачі та безсилля. Тому Железнякова радить приймайти свою дитину реалістично.