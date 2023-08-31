Психолог назвала 7 поступков родителей, которые "убивают" у ребенка желание учиться

Для успешного обучения в школе ребенку нужна мощная мотивация. Родители своими поступками могут увеличить охоту учиться или же наоборот ее отбить.

О том, как родителям не нужно вести себя, чтобы не "убить" мотивацию школьников к учебе, рассказала психолог Юлия Железнякова в Instagram .

Постоянное сравнение с другими детьми

Такие сравнения приводят к утрате веры в свои возможности. Лучше сравнивайте между собой достижения ребенка - что у нее сегодня получилось лучше, чем вчера.

Недостаточное признание или игнорирование достижений

"Если ребенок добивается успехов, но не получает соответствующего признания, его мотивация может уменьшиться. Он может считать, что независимо от усилий, все равно его старания не ценятся", - объясняет психолог.

Она советует обязательно демонстрировать восхищение реальными достижениями ребенка и уважение к его усилиям.

Отсутствие поддержки

Недостаточная поддержка от родителей в сложных ситуациях может привести к ощущению одиночества и отчаяния.

"Вспомните себя маленьким. Чего вам не хватало, когда было сложно в детстве? Возможно и ваш ребенок нуждается в том же", - говорит Железнякова.

Фокус на оценках

Если родители постоянно отмечают важность получения высоких оценок, это может привести к ориентации на внешнее вознаграждение и потерю истинной радости от обучения.

"Делайте фокус на том, что интересного узнал ваш ребенок, что хорошо ему удалось сделать", - советует психолог.

Запрет на отдых

Попытки контролировать каждую минуту ребенка, даже во время отдыха, могут привести к выгоранию.

"Дети нуждаются во времени для отдыха и развлечений, чтобы поддерживать желание учиться", - говорит эксперт.

Стресс и перегрузка

"Перегрузка ребенка чрезмерным количеством домашних заданий и занятий может привести к выгоранию и ощущению усталости. Даже любимое дело время от времени надоедает", - объясняет психолог.

Она советует не перегружать ребенка, держать баланс между работой и отдыхом.

Слишком высокие ожидания

Наложение чрезмерных ожиданий на ребенка может вызвать у него ощущение неудачи и бессилия. Потому Железнякова советует принимать своего ребенка реалистично.