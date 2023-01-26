Психолог назвала 5 звичок, які псують життя нам і нашим близьким

Які звички псують нам життя

"Наше життя любить підносити нам "сюрпризи" і не завжди приємні. Особливо багато їх зараз. І звичайно, ми намагаємося знайти "чарівну паличку-виручалочку", яка допоможе пережити цей період життя. І це нормально, так і має бути. Але часто стається так, що “чарівна паличка” не робить краще, а навпаки, може наробити ще більшої біди", - йдеться у повідомленні.

Просто часто люди вибирають не ті способи підтримки, які можуть покращити ситуацію, а ті, які завдають шкоди їм, їхній психіці і навіть близьким.

Психологи виділили 5 способів порятунку від проблем, які насправді псують життя, а не позбавляють труднощів.

Ви шукаєте опору в дітях

Коли на душі важко, хочеться з кимось розділити свої переживання. А хто завжди шкодує? Дитина. Адже мама для неї найголовніша людина. Ось так ми свої дорослі негативні почуття перекидаємо на дитину. Вони стають "контейнером", які зберігають мамин страх, жах, агресивність, тугу, самотність, смуток - все те, що відчуває мама.

А діти не можуть без шкоди для себе розділити переживання батьків, як би цього не хотілося. Дитина має бути на своєму місці, неважливо, скільки їй років. Дорослі мають опікуватись дитиною, а не навпаки. Не можна використовувати дітей, як інструмент для прикриття від негараздів життя.

Заливаєте проблему алкоголем

Часто, коли людина вип'є спиртного, їй легшає і здається, що проблеми в житті розчиняються. Але це ілюзія. Все, що "розчиняє" алкоголь - це ваше здоров'я. Проспавшись, ви розумієте, що проблеми нікуди не зникли. І скільки не ходи за новою порцією алкоголю, до вирішення труднощів у житті це не наблизить, хіба до алкоголізму.

Заїдаєте проблему

Коли з'являється "дірка" у душі, автоматично хочеться чимось її заповнити. І ви починаєте у неї "складати" їжу, а та "дірка" ніяк не заповнюється. Це як бездонна бочка - скільки не їж, все одно буде мало. А зупинитись нема сил і ви продовжуєте поглинати їжу тоннами.

Починаєте когось рятувати

Тут важливе уточнення, що рятуєте ви когось "без запиту" на це. В оточенні завжди знайдеться той, хто на вашу думку, потребує допомоги. І ви звалюєте на себе чужі проблеми, тягнете цю ношу, втрачаєте свої сили, час та енергію. І все з однієї причини - щоб не дивитись на своє життя, не займатись своїми проблемами.

І ваші проблеми нікуди не діваються. І з часом, якщо будете регулярно "забивати болт" на своє життя, проблем стане так багато, а сил у вас буде настільки мало, що буде важко впоратися.

Поринаєте з головою у роботу

З однієї сторони це хороший спосіб відволіктися від проблем, але з іншого боку не приносить жодного задоволення. А навпаки - швидку втрату ресурсу, емоційне вигорання. Ось так ви перетворюєтесь на робота, який нічого не відчуває і живе "на автоматі". Життя стає ще більше прісним та сірим.