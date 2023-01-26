Психолог назвала 5 привычек, которые портят жизнь нам и нашим близким

Какие привычки портят нам жизнь

"Наша жизнь любит преподносить нам "сюрпризы" и не всегда приятны. Особенно много их сейчас. И конечно, мы пытаемся найти "волшебную палочку-выручалочку", которая поможет пережить этот период жизни. И это нормально, так и должно быть. Но часто происходит так, что "волшебная палочка" не делает лучше, а наоборот, может наделать еще больше беды", - говорится в сообщении.

Просто часто люди выбирают не те способы поддержки, которые могут улучшить ситуацию, а те, которые наносят вред им, их психике и даже близким.

Психологи выделили 5 способов избавления от проблем, которые на самом деле портят жизнь, а не лишают трудностей.

Вы ищете поддержку в детях

Когда на душе тяжело, хочется с кем разделить свои переживания. А кто всегда жалеет? Ребенок. Ведь мама для него самый главный человек. Вот так мы свои взрослые негативные чувства опрокидываем на ребенка. Дети становятся "контейнером", сохраняющим мамин страх, ужас, агрессивность, тоску, одиночество, уныние - вся то, что испытывает мать.

А дети не могут без ущерба для себя разделить переживания родителей, как бы этого ни хотелось. Ребенок должен быть на своем месте, неважно, сколько ему лет. Взрослые должны заботиться о ребенке, а не наоборот. Нельзя использовать детей как инструмент для прикрытия от невзгод жизни.

Заливаете проблему алкоголем

Часто, когда человек выпьет спиртное, ему становится легче и кажется, что проблемы в жизни растворяются. Но это иллюзия. Все, что "растворяет" алкоголь - это ваше здоровье. Проспавшись, вы понимаете, что проблемы никуда не исчезли. И сколько ни ходи за новой порцией алкоголя, к решению трудностей в жизни это не приблизит, разве что к алкоголизму.

Заедаете проблему

Когда появляется "дыра" в душе, автоматически хочется чем-нибудь ее заполнить. И вы начинаете у нее "складывать" еду, а та "дыра" никак не заполняется. Это как бездонная бочка - сколько ни ешь, все равно будет мало. А остановиться нет сил, и вы продолжаете поглощать еду тоннами.

Начинаете кого-то спасать

Здесь важно уточнение, спасаете ли вы кого-то "без запроса" на это. В окружении всегда найдется тот, кто, по вашему мнению, нуждается в помощи. И вы сваливаете на себя чужие проблемы, тянете эту ношу, теряете свои силы, время и энергию. И все по одной причине - чтобы не смотреть на свою жизнь, не заниматься своими проблемами.

И ваши проблемы никуда не деваются. И с течением времени, если будете регулярно "забивать болт" на свою жизнь, проблем станет так много, а сил у вас будет настолько мало, что будет трудно справиться.

Погружаетесь с головой в работу

С одной стороны это хороший способ отвлечься от проблем, но с другой стороны не доставляет никакого удовольствия. А наоборот - быстрая потеря ресурса, эмоциональное выгорание. Вот так вы превращаетесь в робота, который ничего не чувствует и живет "на автомате". Жизнь становится еще более пресной и серой.