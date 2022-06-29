Психолог назвала 5 привычек, разрушающих вашу жизнь

5 привычек, разрушающих вашу жизнь:

1. Привычка откладывать все потом.

Согласитесь, многим свойственно постоянно откладывать что-то очень важное или что-то достаточно сложное в исполнении - на завтра. В итоге может получиться так, что человек обнаружит, что далеко не все задуманное ему удалось воплотить в жизнь.

Человеку, которому свойственно откладывать все на завтра, стоит задуматься над тем, что однажды он может обнаружить - жизнь проходит мимо. Это трудно осознавать, но это важно для того, чтобы что-то изменить. Ведь время - это самое ценное, что у нас есть.

2. Постоянные жалобы и поиск виновных.

Есть люди, которые постоянно всем недовольны и, что важно, - обвиняют в своих проблемах всех вокруг, но только не себя.

Согласитесь, человеку гораздо проще обвинить в своих бедах друзей и знакомых, родителей, государство и таким образом сбросить с себя всю ответственность за то, что с ним происходит. Ни к чему хорошему эта позиция не приведет.

А общение с такими людьми ничего, кроме чувства отторжения и желания побыстрее от этого человека избавиться и куда-то уйти, не вызывает. Безусловно, брать на себя ответственность за свою жизнь достаточно сложно, но именно так поступают взрослые сознательные люди.

3. Следующая разрушительная привычка заключается в том, что некоторые люди склонны скрывать свои истинные чувства.

Таким людям стоит понимать: "вы никогда не будете услышаны, если все время будете держать рот на замке". Наши чувства - это наше отражение, и не говорить о них значит не быть собой.

Если вы будете молчать, то не оставите ни единого шанса другим людям вас услышать и понять, поскольку читать мысли умеют только герои фантастических фильмов и книг.

4. Привычка терпеть до последнего.

Если мы долго сдерживаем свои чувства, то должны быть готовы к тому, что все-таки рано или поздно они выплеснутся. Последствия этого могут быть очень разрушительными. Поэтому гораздо экологичнее не доводить себя до точки кипения.

К этой привычке можно отнести и накопление эмоций. Например, есть люди, которые достаточно долго игнорируют физическую боль и обращаются к врачу только тогда, когда эта боль становится невыносимой. От врача в таком случае можно услышать фразу "А где же вы раньше были?". На что, как правило, такие люди отвечают, что ждали, когда боль сама стихнет, болезнь исчезнет и тому подобное.

5. Привычка обманывать.

Многим свойственно немного приукрашивать действительность, чтобы сформировать у окружающих наилучшие впечатления о себе. Однако стоит понимать, что рано или поздно правда, как говорится, "всплывет". И это может существенно ухудшить отношения с человеком, которому вы "замыливали глаза".

К тому же момент разоблачения может поставить вас в неловкое положение, что также может существенно сказаться и на вашей самооценке.