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Психолог назвала 5 фраз, які видають емоційно незрілих батьків

Субота 04 травня 2024 08:31
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Психолог назвала 5 фраз, які видають емоційно незрілих батьків Як розпізнати емоційно незрілих батьків (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Є певний набір фраз, які видають емоційно незрілих батьків. Вони можуть варіюватись, але суть залишається незмінною - за ними ховається доросла людина, яка за рахунок дитини намагається підкреслити свою значущість або знайти ту любов і підтримку, яку сам колись не доотримала.

Про те, які 5 фраз видають емоційно незрілих батьків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Олександри Мороз в Instagram.

Як розпізнати емоційно незрілих батьків

"Ніхто не принесе склянку води у старості, я нікому не потрібна" - насправді ця фраза означає, що дорослий у своєму дитинстві не відчував, що потрібний батькам, тому через свою дитину намагаються відчути значущість, любов і підтримку, яку не доотримав колись.

"Я тебе в муках народжувала, не спала ночами, а ти..." - це означає, що вибір людини народити дитину був не свідомим, а зробила вона через те, що "так треба". Знову ж таки мати намагається відчути свою значущість за рахунок того, що гіперболізує свій біль, щоб дитина відчувала провину.

"Я ж заради тебе стільки роблю, я заради тебе готова на все" - це означає, що насправді людина усе робить заради себе, щоб хоч якось відчути свою значущість через відчуття провини у дитини.

"Я більше прожила, я знаю краще, як тобі вчинити" - це означає, що мама не вважає дитину за дорослу особистість й звикла оцінювати людей по їхніх заслугах, тому знецінює досвід дитини.

"Я не знаю, спитай у мами" або "я зараз скажу татові, у нього ремінь" - це означає, що батьки не відчувають себе дорослим татом чи мамою і перекладають відповідальність на інших, змушуючи дитину відчувати себе спантеличено.

Що робити, якщо помітили, що говорите ці фрази своїй дитині

Перш за все треба визнати, що є проблема.

Перед тим, як сказати подібне - зупиніться. Звісно, керувати емоціями складно, але не дозволяйте їм керувати вами. Вдихніть, видихніть і продовжте розмову з дитиною. Якщо важко самостійно позбутись цих токсичних фраз - зверніться до психолога чи психотерапевта.

Раніше ми писали про те, як навчити дитину захищатись від булінгу.

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