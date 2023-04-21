Психолог назвала 12 речей, які не можна робити після розриву стосунків

Розставання з коханою людиною - завжди серйозне випробування. Цей нелегкий період можна полегшити, якщо уникати поширених помилок.
Про це повідомила психолог Євгенія Шевченко в Instagram.
Психолог назвала 12 речей, які не можна робити після розриву відносин. До них входять:
За словами експерта, такими діями ви самі собі заважаєте забути колишнього партнера, а розрив переноситься ще болючіше.
Уникати розмов і зустрічей з колишнім партнером
Необхідно максимально убезпечити себе від випадкових зіткнень.
Якщо є ймовірність перетнутися по дорозі на роботу, то варто змінити маршрут. Якщо ви можете зустрітися в магазині або тренажерному залі, знайдіть нове місце для покупок і занять спортом.
Переосмисліть своє життя
Кінець одного етапу - це початок нового. Почати можна з шафи - розберіть її і викиньте всі непотрібні речі. Або увімкніть фантазію і придумайте їм нове застосування.
Не "рятуйтесь" алкоголем
Спроби заглушити біль алкоголем та їжею призводять до зворотного ефекту, ви відчуваєте себе ще гірше.
Краще зробіть для себе щось приємне та корисне. Сходіть на масаж або салон краси.
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