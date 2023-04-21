Расставание с любимым человеком - всегда серьезное испытание. Этот нелегкий период можно облегчить, избегая распространенных ошибок.
Об этом сообщила психолог Евгения Шевченко в Instagram.
Психолог назвала 12 вещей, которые нельзя делать после разрыва отношений. В них входят:
По словам эксперта, такими действиями вы сами себе мешаете забыть бывшего партнера, а разрыв переносится еще болезненнее.
Избегать разговоров и встреч с бывшим партнером
Необходимо максимально обезопасить себя от случайных столкновений.
Если есть возможность пересечь по дороге на работу, то стоит поменять маршрут. Если вы можете встретиться в магазине или в тренажерном зале, найдите новое место для покупок и занятий спортом.
Переосмыслите свою жизнь
Конец одного этапа - это начало нового. Начать можно со шкафа - разберите его и выбросьте все ненужные вещи. Или включите фантазию и придумайте им новое применение.
Не "спасайтесь" алкоголем
Попытки заглушить боль алкоголем и едой приводят к обратному эффекту, вы чувствуете себя еще хуже.
Лучше сделайте для себя что-нибудь приятное и полезное. Сходите на массаж или салон красоты.
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