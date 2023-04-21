Что нельзя делать

Психолог назвала 12 вещей, которые нельзя делать после разрыва отношений. В них входят:

Следить за бывшим партнером в соцсетях;

Продолжать быть вместе в одном кругу друзей;

Думать, что вы истинны духовные родственники, и что вы единственное, кто может его понять;

Писать как можно чаще, объясняя это тем, что вы остались друзьями;

Следить физически;

Плохо говорить о бывших партнерах;

Возвращать вещи лично. Лучше попросить друзей или знакомых или воспользоваться услугами почты;

Переключаться сразу на отношения с другим человеком;

Представлять как партнер страдает;

Думать "А что, если он все поймет?";

Регистрироваться на всех сайтах знакомств;

Страдать.

По словам эксперта, такими действиями вы сами себе мешаете забыть бывшего партнера, а разрыв переносится еще болезненнее.

Как улучшить жизнь после разрыва

Избегать разговоров и встреч с бывшим партнером

Необходимо максимально обезопасить себя от случайных столкновений.

Если есть возможность пересечь по дороге на работу, то стоит поменять маршрут. Если вы можете встретиться в магазине или в тренажерном зале, найдите новое место для покупок и занятий спортом.

Переосмыслите свою жизнь

Конец одного этапа - это начало нового. Начать можно со шкафа - разберите его и выбросьте все ненужные вещи. Или включите фантазию и придумайте им новое применение.

Не "спасайтесь" алкоголем

Попытки заглушить боль алкоголем и едой приводят к обратному эффекту, вы чувствуете себя еще хуже.

Лучше сделайте для себя что-нибудь приятное и полезное. Сходите на массаж или салон красоты.