Психолог назвала 10 загроз для ментального здоров'я, які треба контролювати

Негативні думки, накручування, песимізм

Треба усвідомити, що думка - це ще не істина, а просто ідея, що породжена вашим розумом. Пильнуйте, щоб не плутати свої припущення із перевіреними фактами. Тренуйте критичне мислення, не додумуйте зайвого, не зациклюйтесь на своїх накрутах, а краще перевіряйте їх реальністю.

Ритуали і магічне мислення

В основі цього - тривога, ви переживаєте за події, більшість з яких ніколи не відбудуться, проте здається, що саме обраний ритуал допомагає зарадити біді.

У чому пастка - думкам надається особливе значення, вони підживлюють тривогу людини й вона потрапляє у залежність від них.

Уникнення

Це один із проявів захисної поведінки. Така стратегія позбавляє людину коригуючого досвіду. Якщо людина не спробує щось зробити, то не знатиме, чи їй це під силу. Що більше людина уникає чогось, то більше втрачає впевненість у собі, тому ризикує тривожитись на постійній основі.

Настрій

Настрій часто визначає, якою буде ваша реальність. Якщо ваш емоційний фон - це апатія, відчай та роздратованість, то якою буде ваша поведінка? Ваша робота полягає не в тому, щоб позбутись емоцій, а в тому, щоб не піддаватись їм. Як наслідок ви вдаватиметесь до ефективної поведінки й отримаєте бажані результати.

Режим і графік

Якщо у вас нема дисципліни і організованості, ви ризикуєте потрапити у пастку хаосу, тому плануйте хоча б на найближчу перспективу.

Варіанти планування:

справи, які приносять радість та наповнення

справи, що передбачають досягнення твоїх цілей

що я маю зробити, щоб почати виконувати те, чого зазвичай уникаю

справи, що відображають мої життєві цінності

Покірливість

Покірливість інтересам іншим забирає у вас можливість відчути, що саме потрібно вам, тому з часом ви перестаєте розуміти, чого ви хочете самі.

Звісно, ваша покірлива поведінка подобається людям, але як же ж бути із вашими бажаннями? З часом ви починаєте сприймати свої "хочу", як неважливі дрібниці. В результаті складається картина світу, в якій ви також неважливі.

Надмірні вимоги

У людини є постійне відчуття, що треба стати кращим, виправдати чиїсь очікування. У безкінечній погоні за ідеальністю людина ризикує втратити себе, свої бажання та цінності.

Залежності

Сюди ж входить труднощі із самоконтролем, імпульсивність, компенсація власної вразливості. Проблема в тому, що це може дати короткочасне покращення стану, а далі виникає атрофія навичок саморегулювання, нівелюються будь-які інші життєві інтереси, зазнають змін усі напрямки життя.

Коло спілкування та взаємодії

Ваше оточення багато в чому на вас впливає та визначає ваші життєві орієнтири. Тож фільтруйте коло людей, з якими спілкуєтесь, іноді беріть паузу чи навіть розривайте певні зв'язки. Також не варто робити висновки про себе на основі думок інших.

Почуття провини

Воно може розхитати так, що перевернеться ваш світ догори дриґом. І це теж суттєвий ризик для ментального здоров’я. Це почуття здатне руйнувати вас зсередини. У вашій голові є низка переконань, через які ти оцінюєш правильність своїх дій та вчинків інших щодо себе і в цілому. Такі переконання часто провокують та підсилюють провину.

Але ж ваші переконання можуть бути хибними, нав’язаними вам. Ми можемо відчувати нав’язану провину під тиском чужих очікувань. Часто беремо на себе провину за те, що реально зовсім не має до нас ніякого відношення або інші змушують в це повірити.