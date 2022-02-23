Психиатры пришли забирать российского депутата прямо во время заседания (видео)

Интересно, что политика по имени Виктор Коваленко пытались госпитализировать под всеобщий смех его коллег, а сам он грозился медикам судом.

Одна из версий происходящего, что на депутата психиатров вызвала его супруга, якобы из-за неадекватного поведения благоверного.

По другой версии, это могло быть "подставой" и своего рода "шуткой". Сам же виновник происходящего говорит, что ему было вовсе не до смеха.

"Розыгрышем это не назовешь. Достоверно неизвестно, являются ли данные люди медиками. Прецедент нешуточный. Все могло закончиться очень плохо. Виктор Петрович в возрасте. Он был сильно взволнован, его трепыхало три дня", - прокомментировал коллега депутата.

Но это еще не все...

Как выяснилось, случилось это накануне дня рождения Виктора Коваленко. Но подарок он, увы, не "заценил".

Виктор Петрович написал обращение в органы.

"Сегодня они заходят в повязках, а завтра они с бомбой зайдут. Людей надо реально судить и сроки им давать за такие дела", - добавил коллега депутата.

В свою очередь супруга Коваленко опровергла вызов психбригады, она отметила, что подпись на заявлении не ее.

Смотрите ниже на видео всю абсурдность происходящего.