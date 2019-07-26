Прыгай на авто с Путиным: ветеран АТО рассказал про нападение на Порошенко и "взорвал" сеть

Нападение на кортеж Петра Порошенко 25 июля совершили четыре человека после допроса экс-президента в Государственном бюро расследований. Как выяснилось, в событиях принимал участие ветеран АТО из полка "Азов" Никита Макеев, который недавно получил гражданство Украины. В своем видеообращении на Facebook доброволец и бывший россиянин объяснил, что побудило его с побратимами на такой поступок.

Отметим, что по факту инцидента полиция уже открыла уголовное производство.

Макеев с позывным "Одиссей" рассказал, что нападением свои действия он не считает, и по его мнению пятый президент Украины должен предстать перед судом. Ветеран вменяет Порошенко выдачу на фронте на Донбассе бойцам некачественных бронежилетов. По словам "азовца", он хотел передать политику один их них - еще целый и не простреленный.

Ветеран АТО рассказал, почему напал на кортеж Петра Порошенко (Фото: скриншот)

Сам Никита родом из Санкт-Петербурга в РФ, и в 2014 году приехал воевать на Донбассе против оккупантов на стороне Украины.

18 июля президент Владимир Зеленский дал ему гражданство Украины.

Скрин: president.gov.ua

"Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, 3 из которых мы с побратимами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске, якобы, и испытал его", - заявил Макеев.

Однако охрана не подпустила его к Порошенко, и поэтому "мне ничего не оставалось делать, кроме как совершить то, что я сегодня совершил".

Ветеран АТО Никита Макеев (Фото: скриншот)

Также ветеран пригрозил бывшему главе государства встречей с его побратимами.

"Сегодня вам удалось от меня уйти и от моих товарищей, но повторно вы сделать этого не сможете", - заявил Макеев.

Видео: facebook.com/bykvu

Нужно сказать, что реакция в сети на видеообращение Никиты Макеева - совсем неоднозначная. Пользователи интернета критикуют действия ветерана и отмечают, что во-первых бронежилетами занимался не Порошенко, а во-вторых есть цивилизованные способы донести свои претензии, а не прыгать по крыше автомобиля.

Паспорт получил, а русню из себя так и не вывел;

Я не знаю как эту ситуацию видит простой народ, вот я, господа, вижу очень интересное событие. Какой-то Шнырев из Московии получил от новой власти украинский паспорт начинает пружинить хвост на Пороха и скачет на капоте президентськой машины, но беда в том, что Шнырева быстро идентифицировали и появляется душещипательна видеоистория про броник. И здесь у меня как у профессионального диванного эксперта появляется куча вопросов: 1) почему ...(Макеев) получил гражданство неделю назад? 2) он говорит что нынче купил эти броники, а разве броник с спецзаказу можно купить в военторге? Просто приблудные броники определенно что продаются, а может определенно нет. 3) "наш пострел везде поспел" что нынче купил, сгонял на полигон, постиляв броник (видео где?) И уже потом прибежал под кантору Трубы? 4) не пришлось ли срочно пилять это видео из-за того, что идентифицировали? 5) кто заказчик и выгодополучатель этого хайпа? Ну и в завершение хочу надеятся, что правоохранители дадут квалифицированную оценку действиям этого росиянина.

ТыТушка! Едь попрыгай на машину Путлера;

А если быть справедливым... Так подобные методы - уровень низкий. Недостоин людей с опытом войны. Когда уже подходить здравым смыслом к проблеме. Пути два - официальный юридический, и неофициальный, в стиле "Моссада".... А подобные постановки студенты ставят. И то первокурсники...

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Макеев родом из России, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство. Просто чудо, что россиянин прыгает на автомобиль того, кто добился для Украины украинской независимой церкви, международных санкций, а не например, Медведчука или Бойка. Просто чудо, что в Москве он не позволял себе прыгать на автомобиль с Путиным. Чудеса.

Трудно осуждать, но это на меня позиция слабости и добивание которое не приведет к нормальным последствий...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно сотрудники полиции установили личность автора скандального видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Напомним, что скандальное видео с фурой опубликовали в штабе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время президентских выборов. После этого ролика в сети появилось еще одно видео, и там снова появляется фура, но в этот раз она уже высыпает на Зеленского белый порошок.