Прыгали прямо на людей: в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими (видео)

Дельфины порезвились с отдыхающими на Азовском море
В Бердянске дельфины устроили невероятные игры с отдыхающими на побережье Азовского моря. Животные плавали между людьми и высоко выпрыгивали, вызывая невероятный восторг у людей.
Видео появилось в Facebook Юлии Шелкопляс с геотегом "Бердянская коса".
"Они вернулись", - подписала автор видео.
Несколько дельфинов брызгались, резвились и выпрыгивали на людей, вызывая шквал положительных эмоций и визгов у отдыхающих.
Интересно, что в игры с дельфинами в Запорожской области поверили не все пользователи. Кое-кто усомнился из-за слишком чистой воды, которая скорее свойственна Черному, а не Азовскому морю.
Дельфины порезвились в море с отдыхающими (видео: facebook.com)
"Это правда Бердянск? Или очередной разводняк?
Ох, это бердянское море с чистой водой..." - пишут в комментариях скептики.
Ранее мы писали, что в Кирилловке туристы заметили "морскую свинью". Животное попало на видео.
Также сообщалось, что на курорте Азовского моря невозможно зайти в море.