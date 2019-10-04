Прятался за "колонной Добкина": Тищенко "засекли" в Раде за странными занятиями

В Раде заметили Николая Тищенко, который состоит в партии "Слуга народа", за странными занятиями. Поведение депутата было, мягко говоря, удивляющим. Он прятался за колонной, все время тер нос, голосовал с выключенной системой Рады.

"Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы", – написали в описании к видео.



Видео: Николай Тищенко в Раде (YouTube)

В комментариях к видео украинцы сразу же "разнесли" депутата за такое странное поведение. Многие сравнивают его с Михаилом Добкиным.

Эх накрыло, если бы я так на работе работал, да и зарплату мне бы за такие труды.

Очень напряжённая и ответственная работа у человека. Места себе не находит, о стране все думает!))

Синдром Добкина.

Наверное нашел закладку от попередников!

Скриншот комментариев (YouTube)