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Прятался за "колонной Добкина": Тищенко "засекли" в Раде за странными занятиями

Новости » Жизнь   

Николай Тищенко очень странно вел себя в здании парламента

В Раде заметили Николая Тищенко, который состоит в партии "Слуга народа", за странными занятиями. Поведение депутата было, мягко говоря, удивляющим. Он прятался за колонной, все время тер нос, голосовал с выключенной системой Рады.

"Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы", – написали в описании к видео.


Видео: Николай Тищенко в Раде (YouTube)

В комментариях к видео украинцы сразу же "разнесли" депутата за такое странное поведение. Многие сравнивают его с Михаилом Добкиным.

  • Эх накрыло, если бы я так на работе работал, да и зарплату мне бы за такие труды.
  • Очень напряжённая и ответственная работа у человека. Места себе не находит, о стране все думает!))
  • Синдром Добкина.
  • Наверное нашел закладку от попередников!

Скриншот комментариев (YouTube)

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