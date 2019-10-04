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Ховався за "колоною Добкіна": Тищенко "засікли" в Раді за дивними заняттями

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Микола Тищенко дуже дивно поводився в будівлі парламенту

У Раді помітили Миколу Тищенка, який належить до партії "Слуга народу", за дивними заняттями. Поведінка депутата було, м'яко кажучи, дивна. Він ховався за колоною, весь час тер ніс, голосував з виключеною системою Ради.

"Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Микола Тищенко вів себе дивно, метався з боку в бік, ховався за колоною, тер носа, а потім голосував на вимкненій системі Рада за Закони", – написали в описі до відео.


Відео: Микола Тищенко в Раді (YouTube)

У коментарях до відео українці одразу ж "рознесли" депутата за таку дивну поведінку. Багато хто порівнює його з Михайлом Добкіним.

  • Ех накрило, якщо б я так на роботі працював, та й зарплату мені б за таку працю платили.
  • Дуже напружена і відповідальна робота у людини. Місця собі не знаходить, про країну все думає!))
  • Синдром Добкіна.
  • Напевно знайшов закладку від попередників!

Скріншот коментарів (YouTube)

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