Ховався за "колоною Добкіна": Тищенко "засікли" в Раді за дивними заняттями

У Раді помітили Миколу Тищенка, який належить до партії "Слуга народу", за дивними заняттями. Поведінка депутата було, м'яко кажучи, дивна. Він ховався за колоною, весь час тер ніс, голосував з виключеною системою Ради.

"Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Микола Тищенко вів себе дивно, метався з боку в бік, ховався за колоною, тер носа, а потім голосував на вимкненій системі Рада за Закони", – написали в описі до відео.



Відео: Микола Тищенко в Раді (YouTube)

У коментарях до відео українці одразу ж "рознесли" депутата за таку дивну поведінку. Багато хто порівнює його з Михайлом Добкіним.

Ех накрило, якщо б я так на роботі працював, та й зарплату мені б за таку працю платили.

Дуже напружена і відповідальна робота у людини. Місця собі не знаходить, про країну все думає!))

Синдром Добкіна.

Напевно знайшов закладку від попередників!

Скріншот коментарів (YouTube)