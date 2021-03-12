Прямо сейчас полиция блокирует Буковель: разгневанные люди ломают ограждения (видео)

В частности сообщается, что отдыхающих в Буковеле правоохранители не допускают до подъемника №2. Таким образом любители лыж и сноубордов не имеют возможности подняться на трассу.

Возмущенные же отдыхающие, которые до этого приобрели недешевые скипасы, решили прорываться через кордон полицейских. При этом они вырывали ограждение.

Фото из соцсетей

Чтобы окончательно заблокировать подъемник на помощь прикарпатской полиции пришли еще их коллеги. Только после этого скипасы в кассах перестали продавать.

Вот что происходит в Буковеле вечером 12 марта

Заметим, что в момент "штурма" много людей находились на подъемниках. Они также снимали то, что происходит на курорте, с высоты.

12 марта полиция блокирует работу Буковеля

Вероятной причиной полицейского "рейда" является то, что руководство курорта и отдыхающие не соблюдают карантинные ограничения в "красной" зоне.

Скорее всего, с субботы, 13 марта, все подъемники в Буковеле не будут работать.

Полиция блокирует работу курорта Буковель

Напомним, что ранее в пресс-службе прикарпатского курорта заявили, что до 12 марта отменили развлекательные программы и концерты. Но при этом горнолыжные трассы, подъемники и гостиницы и дальше работают. Кафе, бары и рестораны работают на вынос и доставку.