Прямо зараз поліція блокує Буковель: розгнівані люди ламають огорожі (відео)

У Буковелі поліція блокує роботу підйомників. Це почалося ввечері 12 березня, кажуть очевидці. А перед цим підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт.
Відео того, що відбувається на курорті, опублікувало видання "Галицький кореспондент".
Зокрема повідомляється, що відпочивальників у Буковелі правоохоронці не допускають до підйомника №2. Таким чином любителі лиж і сноубордів не мають змоги піднятися на трасу.
Обурені ж відпочивальники, які до цього придбали недешеві скіпаси, вирішили прориватися через кордон полісменів. При цьому вони виривали огорожу.
Фото з соцмереж
Щоб остаточно заблокувати підйомник на допомогу прикарпатській поліції прийшли ще їхні колеги. Лише після цього скіпаси в касах перестали продавати.
Ось що відбувається у Буковелі ввечері 12 березня
Зауважимо, що у момент "штурму" багато людей перебували на підйомниках. Вони також знімали те, що відбувається на курорті, з висоти.
12 березня поліція блокує роботу Буковеля
Ймовірною причиною поліцейського "рейду" є те, що керівництво курорту і відпочивальники не дотримуються карантинних обмежень у "червоній" зоні.
Швидше за все, з суботи, 13 березня, усі підйомники у Буковелі не працюватимуть.
Поліція блокує роботу курорту Буковель
Нагадаємо, що раніше у прес-службі прикарпатського курорту заявили, що до 12 березня скасували розважальні програми та концерти. Але при цьому гірськолижні траси, підйомники та готелі й далі працюють. Кафе, бари та ресторани працюють на виніс та доставку.
Раніше українська туристка розповіла про курорти Карпат у "червоній" зоні і повідала, як там дотримуються карантинних обмежень.