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Прячем зонтики: синоптики рассказали, где будет холоднее всего

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 07:04
Прячем зонтики: синоптики рассказали, где будет холоднее всего
Погода в Украине 21 марта (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается нестабильная и ветреная

Погода в Украине в четверг, 21 марта, порадует жителей страны, так как во всех областях днем будет без существенных осадков. В нескольких регионах ожидаются ночью небольшие заморозки и возможен небольшой снег с дождем.

На востоке страны ночью будет холодно, от 0 до -1 градуса, возможен кратковременный снег с дождем. Днем ожидается от +8 до +10 градусов, в Днепре до +11, в Харькове и Полтаве +7 +9 градусов.

В южных областях потеплеет. Осадки не прогнозируются. Ночью +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями. Ночью +2 +4 градуса, днем от +9 до +11 градусов.

На севере страны пасмурно, но осадки не предвидятся. Ночью до -1 градуса, днем потеплеет до +7 +9 градусов.

Синоптик предупредила, что в четверг, 21 марта в Украине будет ветрено и порекомендовала одеваться теплее.

В западных областях сухо, местами солнечно. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем от +8 до +10 градусов, на Закарпатье до +13 градусов.

В центральной части страны облачно, но без осадков. Ночью небольшой мороз, до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +8 +11 градусов.

В столице 21 марта будет сухо, облачно и без осадков. Ночью холодно, от -1 до +1 градуса. Днем будет выглядывать солнце, +7 +9 градусов.

Прячем зонтики: синоптики рассказали, где будет холоднее всего

Погода в Киеве 21 марта 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца недели и предупредили, что ожидаются дожди.

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