На прудах в Киеве массово погибли утки и рыба: что произошло (фото)

В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы.
Об этом сообщила киевлянка Татьяна Войнаровская в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеев".
Так, экологическое бедствие случилось во вторник, 20 июля.
"В парке массовый мор рыбы и уток", – написала Татьяна Войнаровская.
Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)
В комментариях пользователи пишут, что мор рыбы в прудах Голосеевского парка фиксируют уже не первый раз. Кроме того, местные жители пишут, что в водоем мог попасть яд.
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