На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)

У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби.
Про це повідомила киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".
Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.
"У парку масовий мор риби та качок", – написала Тетяна Войнаровська.
Фото: на озері Києва стався мор риби (facebook.com/groups)
У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.
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