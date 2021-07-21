На прудах в Киеве массово погибли утки и рыба: что произошло (фото)
Коллаж РБК-Украина: на озере в Киеве погибла рыба
В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы.
Об этом сообщила киевлянка Татьяна Войнаровская в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеев".
Так, экологическое бедствие случилось во вторник, 20 июля.
"В парке массовый мор рыбы и уток", – написала Татьяна Войнаровская.
Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)
В комментариях пользователи пишут, что мор рыбы в прудах Голосеевского парка фиксируют уже не первый раз. Кроме того, местные жители пишут, что в водоем мог попасть яд.
- Что на этот раз?;
- Наверняка травили клещей, а из-за дождей все стекает в озеро;
- Рыба вымирает чуть ли не каждый год. Но уточки таки жили. Что это надо было понакидать, чтобы до такого дошло?;
- Вечером вода была неестественно коричневого цвета;
- Надо вызвать полицию и следственную группу. Пусть берут пробы воды и выясняют кто постоянно гадит по черному
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