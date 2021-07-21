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На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)

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Київ, Середа 21 липня 2021 17:03
На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото) Колаж РБК-Україна: на озері у Києві загинула риба
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби.

Про це повідомила киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".

Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.

"У парку масовий мор риби та качок", – написала Тетяна Войнаровська.

На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)

Фото: на озері Києва стався мор риби (facebook.com/groups)

У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.

  • Що на цей раз?;
  • Напевно труїли кліщів, а через дощі все стікає в озеро;
  • Риба вимирає мало не щороку. Але качечки таки жили. Що це треба було понакидати, щоб до такого дійшло?;
  • Ввечері вода була неприродно коричневого кольору;
  • Треба викликати поліцію і слідчу групу. Нехай беруть проби води та з'ясовують хто постійно паскудить по чорному

Раніше ми повідомляли, на яких курортах Українах неможливо купатися через величезну кількість медуз.

Також туристи із Залізничного порту скаржаться на масову загибель сонечок.

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