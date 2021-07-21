На ставках у Києві масово загинули качки і риба: що сталося (фото)
Колаж РБК-Україна: на озері у Києві загинула риба
У Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок та риби.
Про це повідомила киянка Тетяна Войнаровська у Facebook-спільноті "Сусіди. Голосіїв".
Так, екологічне лихо трапилося у вівторок, 20 липня.
"У парку масовий мор риби та качок", – написала Тетяна Войнаровська.
Фото: на озері Києва стався мор риби (facebook.com/groups)
У коментарях користувачі пишуть, що мор риби у ставках Голосієва фіксують уже не перший раз. Окрім того, місцеві жителі пишуть, що у водойму могла потрапити отрута.
- Що на цей раз?;
- Напевно труїли кліщів, а через дощі все стікає в озеро;
- Риба вимирає мало не щороку. Але качечки таки жили. Що це треба було понакидати, щоб до такого дійшло?;
- Ввечері вода була неприродно коричневого кольору;
- Треба викликати поліцію і слідчу групу. Нехай беруть проби води та з'ясовують хто постійно паскудить по чорному
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