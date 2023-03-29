Прожила із зубом у бронхах понад півроку: лікарям у Львові вдалося врятувати жінку

Зуб виявили завдяки рентгену

З липня 2022 року пацієнтка страждала на виснажливий кашель, який приводив до блювоти. Вона неодноразово зверталася до медиків, але їй не могли призначити деякі обстеження через те, що вона нещодавно стала мамою та годувала дитину грудьми. Зокрема їй не могли зробити рентген.

У Центрі легеневого здоров'я жінку оглянув лікар-пульмонолог та відправив її на додаткові обстеження. Рентген із контрастом показав, що в одному з бронхів знаходиться зуб.

Фото: facebook.com/cph.lviv

Як зуб потрапив у бронхи?

Історія подорожі цього зуба виявилася неймовірною. У пацієнтки були складні пологи - за допомогою кесаревого розтину і їй довелося робити екстрену інтубацію. Під час інтубації було пошкоджено частину зуба, і саме вона потрапила до бронхів жінки.

Фахівці Центру під місцевою анестезією видалили стороннє тіло за допомогою ендоскопічного кошика.

Завдяки діагнозу та оперативному втручанню, лікарі врятували жінці здоров'я та життя.

Фото: facebook.com/cph.lviv