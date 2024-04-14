Не пройшло і року: 5 українських зіркових пар, які розлучилися невдовзі після весілля

Тарас Цимбалюк і Тіня Антоненко

Актор був одружений двічі, але обидва його шлюби не тривали довго. Перша дружина Тараса, Ангеліна, була його однокурсницею.

Після двох років стосунків вони одружилися, але через півтора року Цимбалюк зрозумів, що Ангеліна не та сама. У підсумку, артист вирішив розлучитися.

Другою дружиною актора стала візажистка Тіна Антоненко. Вони одружилися в липні 2021 року в Карпатах. Однак через рік Тарас і Тіна оголосили про своє рішення розійтися.

Як зазначив Цимбалюк, вони не змогли розв'язати проблеми, що виникали в їхніх стосунках, і були занадто різними. Зрештою, артист ухвалив рішення про розлучення.

Тарас Цимбалюк і Тіня Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Аліна Гросу і Олександр Комков

Співачка Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова в червні 2018 року.

Однак вже через півроку після весілля пара оголосила про розлучення. Зірка зазначала, що Олександр не був готовий до сімейного життя. Крім того, співачка зазначала, що у них виникали проблеми через фінанси, оскільки артистка, за її словами, заробляла більше за свого чоловіка.

Аліна Гросу і Олександр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Перший шлюб телеведучого тривав 12 років. Після розлучення з першою дружиною у жовтні 2020 року, шоумен одружився з нотаріускою Христиною Горняк. Їхній союз протримався майже два роки, після чого вони розлучилися.

Причини цього рішення поки залишаються невідомими. Однак Остапчук довго не залишався самотнім: незабаром після розриву він закрутив новий роман і втретє одружився.

Володимир Остапчук і Христина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Анна Трінчер і Олександр Волошин

У вересні 2022 року ця пара зіграла весілля. Вже влітку 2023-го року співачка і бізнесмен повідомили про кризу в їхніх стосунках і навіть зверталися до сімейного психотерапевта.

Однак у листопаді того ж року блогери підтвердили оголосили про розлучення. Олександр зізнався, що його почуття до Анни стали слабшими порівняно з тим, що було раніше.

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Мурат Налкакіоглу і Лілія

У червні минулого року в Києві турецький бізнесмен влаштував розкішне весілля з візажисткою на ім'я Лілія. Проте всього через чотири місяці з'явилися чутки про проблеми в їхньому шлюбі і навіть про можливе розлучення.

На початку 2024-го Мурат офіційно підтвердив розрив стосунків із Лілією і представив свою нову обраницю, якій він зізнався у великому коханні.

Мурат Налкакіоглу і Лілія (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)