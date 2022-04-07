Как проявляется стресс из-за войны у детей и подростков: чем можно помочь и поддержать

Дети старшего возраста и подростки подвержены сильному стрессу из-за войны. Однако они уже умеют тщательно скрывать свои чувства и родителям не так уж легко заметить у них сильный стресс. Но старшие дети также нуждаются во внимании родителей в эти дни.
Как проявляется стресс у детей разного возраста и подростков и чем им можно помочь, рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.
В этом возрасте дети чувствуют раздражительность, плачут, могут проявлять надоедливое или агрессивное поведение и боятся непонятных звуков, криков, резких движений и нуждаются в физической близости родителей. Поэтому им, прежде всего, нужно обеспечить присутствие родителей и их тактильный контакт.
Такие детки часто чувствуют беспомощность и бессилие, страх разлуки, в своих играх могут отражать аспекты ситуации, отказываться признавать ситуацию и углубляться в себя и не желать общаться со сверстниками и взрослыми. Они нуждаются прежде всего в безопасности, поэтому родителям следует успокоить ребенка, что и он, и сами родители в безопасности.
Могут чувствовать свою вину, несостоятельность, злость, фантазии, в которых ребенок видит себя "спасателем", зацикленность на подробностях происшествия.
Ребенок боится потерять привычное и боится смерти. Родителям нужно обсуждать с ребенком события и обеспечить ему безопасность.
Могут чувствовать раздражительность, страх, депрессию, могут вести себя агрессивно и не принимать правила. Они боятся потерять жизнь, близких, дом, привычный образ жизни.
Родителям стоит открыто говорить с детьми такого возраста о своих переживаниях и помогать им воспроизводить социальные связи.
Могут проявлять опасное поведение, возможны суицидальные мысли и проявление аутоагрессии, реакции, напоминающие реакции взрослых. У них есть боязнь потерять себя, свое место, жизнь и близких.
Могут радикально воспринимать ситуацию, так как подростки только становятся на ноги, а привычный мир разрушился. С подростками родителям нужно делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.
Напомним, ранее мы писали о том, как помочь детям адаптироваться в новых школах и детских садах.
А также рассказывали о том, как родители могут успокоить ребенка, которому снятся кошмары из-за войны.
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