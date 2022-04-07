Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати

Діти старшого віку і підлітки схильні до сильного стресу через війну. Однак вони вже вміють ретельно приховувати свої почуття і батькам не так вже й легко помітити у них сильний стрес. Але старші діти також потребують уваги батьків у ці дні.
Як проявляється стрес у дітей різного віку та підлітків і чим їм можна допомогти, розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.
У цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти набридливу або агресивну поведінку і бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків. Тому їм, перш за все, потрібно забезпечити присутність батьків і їх тактильний контакт.
Такі дітки часто відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки, у своїх іграх можуть відображати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію і заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують перш за все бути у безпеці, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки в безпеці.
Можуть відчувати свою провину, неспроможність, злість, фантазії, у яких дитина бачить себе "рятувальником", зацикленість на подробицях події.
Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Батькам потрібно обговорювати з дитиною події та забезпечити їй безпеку.
Можуть відчувати дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, будинок, звичний спосіб життя.
Батькам варто відкрито говорити з дітьми такого віку про свої переживання і допомагати їм відтворювати соціальні зв'язки.
Можуть проявляти небезпечну поведінку, можливі суїцидальні думки та прояв аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих. У них є боязнь втратити себе, своє місце, життя і близьких.
Можуть радикально сприймати ситуацію, оскільки підлітки тільки стають на ноги, а звичний світ зруйнувався. З підлітками батькам потрібно ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційну напругу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.
А також розповідали про те, як батьки можуть заспокоїти дитину, якій сняться кошмари через війну.
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