Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати

Діти від 0 до 3 років

У цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти набридливу або агресивну поведінку і бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків. Тому їм, перш за все, потрібно забезпечити присутність батьків і їх тактильний контакт.

Діти від 4 до 6 років

Такі дітки часто відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки, у своїх іграх можуть відображати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію і заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують перш за все бути у безпеці, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки в безпеці.

Діти від 7 до 10 років

Можуть відчувати свою провину, неспроможність, злість, фантазії, у яких дитина бачить себе "рятувальником", зацикленість на подробицях події.

Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Батькам потрібно обговорювати з дитиною події та забезпечити їй безпеку.

Діти від 11 до 13 років

Можуть відчувати дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, будинок, звичний спосіб життя.

Батькам варто відкрито говорити з дітьми такого віку про свої переживання і допомагати їм відтворювати соціальні зв'язки.

Діти від 14 до 18 років

Можуть проявляти небезпечну поведінку, можливі суїцидальні думки та прояв аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих. У них є боязнь втратити себе, своє місце, життя і близьких.

Можуть радикально сприймати ситуацію, оскільки підлітки тільки стають на ноги, а звичний світ зруйнувався. З підлітками батькам потрібно ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційну напругу.