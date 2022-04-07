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Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати

Фото: як у дітей і підлітків проявляється стрес через війну (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Діти старшого віку і підлітки схильні до сильного стресу через війну. Однак вони вже вміють ретельно приховувати свої почуття і батькам не так вже й легко помітити у них сильний стрес. Але старші діти також потребують уваги батьків у ці дні.

Як проявляється стрес у дітей різного віку та підлітків і чим їм можна допомогти, розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Діти від 0 до 3 років

У цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти набридливу або агресивну поведінку і бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків. Тому їм, перш за все, потрібно забезпечити присутність батьків і їх тактильний контакт.

Діти від 4 до 6 років

Такі дітки часто відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки, у своїх іграх можуть відображати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію і заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують перш за все бути у безпеці, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки в безпеці.

Діти від 7 до 10 років

Можуть відчувати свою провину, неспроможність, злість, фантазії, у яких дитина бачить себе "рятувальником", зацикленість на подробицях події.

Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Батькам потрібно обговорювати з дитиною події та забезпечити їй безпеку.

Діти від 11 до 13 років

Можуть відчувати дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, будинок, звичний спосіб життя.

Батькам варто відкрито говорити з дітьми такого віку про свої переживання і допомагати їм відтворювати соціальні зв'язки.

Діти від 14 до 18 років

Можуть проявляти небезпечну поведінку, можливі суїцидальні думки та прояв аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих. У них є боязнь втратити себе, своє місце, життя і близьких.

Можуть радикально сприймати ситуацію, оскільки підлітки тільки стають на ноги, а звичний світ зруйнувався. З підлітками батькам потрібно ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційну напругу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.

А також розповідали про те, як батьки можуть заспокоїти дитину, якій сняться кошмари через війну.

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