Как проявляется стресс из-за войны у детей и подростков: чем можно помочь и поддержать

Дети старшего возраста и подростки подвержены сильному стрессу из-за войны. Однако они уже умеют тщательно скрывать свои чувства и родителям не так уж легко заметить у них сильный стресс. Но старшие дети также нуждаются во внимании родителей в эти дни.

Как проявляется стресс у детей разного возраста и подростков и чем им можно помочь, рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

Дети от 0 до 3 лет

В этом возрасте дети чувствуют раздражительность, плачут, могут проявлять надоедливое или агрессивное поведение и боятся непонятных звуков, криков, резких движений и нуждаются в физической близости родителей. Поэтому им, прежде всего, нужно обеспечить присутствие родителей и их тактильный контакт.

Дети от 4 до 6 лет

Такие детки часто чувствуют беспомощность и бессилие, страх разлуки, в своих играх могут отражать аспекты ситуации, отказываться признавать ситуацию и углубляться в себя и не желать общаться со сверстниками и взрослыми. Они нуждаются прежде всего в безопасности, поэтому родителям следует успокоить ребенка, что и он, и сами родители в безопасности.

Дети от 7 до 10 лет

Могут чувствовать свою вину, несостоятельность, злость, фантазии, в которых ребенок видит себя "спасателем", зацикленность на подробностях происшествия.

Ребенок боится потерять привычное и боится смерти. Родителям нужно обсуждать с ребенком события и обеспечить ему безопасность.

Дети от 11 до 13 лет

Могут чувствовать раздражительность, страх, депрессию, могут вести себя агрессивно и не принимать правила. Они боятся потерять жизнь, близких, дом, привычный образ жизни.

Родителям стоит открыто говорить с детьми такого возраста о своих переживаниях и помогать им воспроизводить социальные связи.

Дети от 14 до 18 лет

Могут проявлять опасное поведение, возможны суицидальные мысли и проявление аутоагрессии, реакции, напоминающие реакции взрослых. У них есть боязнь потерять себя, свое место, жизнь и близких.

Могут радикально воспринимать ситуацию, так как подростки только становятся на ноги, а привычный мир разрушился. С подростками родителям нужно делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.