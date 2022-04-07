ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 20:09
Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати Фото: як у дітей і підлітків проявляється стрес через війну (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Діти старшого віку і підлітки схильні до сильного стресу через війну. Однак вони вже вміють ретельно приховувати свої почуття і батькам не так вже й легко помітити у них сильний стрес. Але старші діти також потребують уваги батьків у ці дні.

Як проявляється стрес у дітей різного віку та підлітків і чим їм можна допомогти, розповіла перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Діти від 0 до 3 років

У цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти набридливу або агресивну поведінку і бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків. Тому їм, перш за все, потрібно забезпечити присутність батьків і їх тактильний контакт.

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтриматиДіти від 4 до 6 років

Такі дітки часто відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки, у своїх іграх можуть відображати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію і заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують перш за все бути у безпеці, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки в безпеці.

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтриматиДіти від 7 до 10 років

Можуть відчувати свою провину, неспроможність, злість, фантазії, у яких дитина бачить себе "рятувальником", зацикленість на подробицях події.

Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Батькам потрібно обговорювати з дитиною події та забезпечити їй безпеку.

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтриматиДіти від 11 до 13 років

Можуть відчувати дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, будинок, звичний спосіб життя.

Батькам варто відкрито говорити з дітьми такого віку про свої переживання і допомагати їм відтворювати соціальні зв'язки.

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтриматиДіти від 14 до 18 років

Можуть проявляти небезпечну поведінку, можливі суїцидальні думки та прояв аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих. У них є боязнь втратити себе, своє місце, життя і близьких.

Можуть радикально сприймати ситуацію, оскільки підлітки тільки стають на ноги, а звичний світ зруйнувався. З підлітками батькам потрібно ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційну напругу.

Як проявляється стрес через війну у дітей і підлітків: чим можна допомогти і підтримати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.

А також розповідали про те, як батьки можуть заспокоїти дитину, якій сняться кошмари через війну.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку