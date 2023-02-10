"Провокація і дурниця": адвокат розповів, чи можуть на призовників подати у розшук
Територіальні центри комплектації не мають права давати розпорядження про розшук та доставку осіб, що ухиляються від військових обов'язків. Це є незаконним і підміна понять.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.
"ТЦК представляє, чергова провокація та дурниця. Бо всі ці вимоги - це правова нісенітниця та підміна понять", - написав Сімутін.
Як оголошують у розшук?
Процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК) та здійснюється виключно після оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ухилення від призову щодо мобілізації.
Підстави затримання та доставки
Після оголошення розшуку, слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставку підозрюваного до поліцейського органу, який оголосив розшук.
Оголосити в розшук і затримати можна лише:
- за рішенням суду;
- у рамках відкритого кримінального провадження
- та за наявності обґрунтованої підозри.
Адвокат зазначає, що реалізувати подібне в межах адміністративної справи чи на підставі Порядку, визначеного Кабміном, – це потрібно бути фокусником.
Те, що в Порядку зазначено, що ТЦК може звертатися до поліції з розшуку, затримання та доставки громадян, які ухиляються від військового обов'язку – це підміна понять.
Тому що текст має звучати так: "ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводу до ТЦК". Але це не розшук, а затримання та доставка.
Правозахисник повідомив, що, читаючи подібні юридичні формулювання, більшість громадян просто не розуміють термінології й не можуть оцінити правомірність затримання. І тому добровільно, через незнання своїх прав, виконує незаконні вимоги поліції.
Що робити?
Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити ухвалу суду про ваше затримання. Швидше за все адекватної відповіді ніхто не надасть.
"Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, тому що такі ваші дії – це кримінал", - резюмував Сімутін.
Нагадаємо, що раніше адвокат розповів про "розвод" водіїв на блокпостах.
Крім того, адвокат пояснив, що робити, якщо вам вручають повістку на дорозі.