Адвокат розповів про "розвод" водіїв на блокпостах. Як працює схема

Перевірка документів на блокпості іноді закінчується для водія підозрою на керування у п'яному вигляді. Людині пропонують подути в алкотестер або відмовитися. Деякі відмовляються пройти тест на алкоголь та отримують штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Що потрібно знати у таких ситуаціях розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі.

Які є нюанси та що потрібно знати

У випадку вашої незгоди з результатом алкотестера або незгодою пройти обстеження на місці, ви маєте право вимагати здати аналізи в лікарні, а поліцейські зобов'язані вас туди доставити.

"Двох останніх водіїв якраз і вдалося витягнути саме на цих аргументах, оскільки матеріали справи не мали незаперечних доказів, що поліцейські пропонували проїхати водію до лікарні. І це не мої вигадки, а позиція Київського апеляційного суду викладена в ухвалі від 26.09.2022 року", - написав Сімутін.

Наявність відео з боді-камер у справі. Якщо відео не безперервне, апеляційний суд здебільшого не визнає його беззастережним самостійним доказом, оскільки воно має ознаки втручання та видалення.

Пам'ятайте, що не можуть бути свідками особи, з приводу неупередженості яких є сумніви. Правозахисник уточнив, що у всіх його справах свідками залучалися хлопці з добровільних формувань, які несли з ними службу. А вони не можуть бути незалежними свідками.

Поради від адвоката

Коли у протоколі вам пропонують написати зауваження, то не пишіть: "Не пив, не згоден". Обов'язково вкажіть, чому ви не згодні, наприклад: не доставили до лікарні, відмовили у повторному тесті, не дали можливості скористатися правовою допомогою, залучені упереджені свідки тощо. Тоді ваші шанси перемогти зростуть у геометричній прогресії.

"Щоправда, мав випадок, коли возили до лікарні, а потім склали протокол за відмову від наркотичного огляду – нахабно розвели водія. І хоча у Деснянському суді ми програли, натомість виграли в апеляції", - резюмував правозахисник.