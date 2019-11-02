Провокатор аллергии: Комаровский рассказал неожиданные факты о беременности

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский поделился с родителями важными рекомендациями и рассказал, что может являться причиной сезонной аллергии. Соответствующий пост эксперт опубликовал в соцсети Instagram.

По словам доктора, очень часто именно стрессовые воздействия на иммунную систему являются провокаторами сезонной аллергии. Поэтому не стоит забывать следить за своим ментальным состоянием и уметь сохранять спокойствие в различных ситуациях.

Комаровский добавил: "Я неоднократно сталкивался с достаточно серьезным влиянием на вероятность сезонной аллергии таких факторов, как беременность и кормление грудью. Я знаю такие ситуации, когда беременность, например, провоцирует появление сезонной аллергии, и знаю несколько примеров, совершенно для меня удивительных, когда женщина, кормящая грудью в течение двух лет, избавилась от сезонной аллергии".

Также доктор отметил, что если аллергии не было в раннем возрасте - это вовсе не свидетельствует о том, что она не проявится потом.

Напомним, что Комаровский резко высказался о лечении популярной "болезни" новорожденных.