Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы: "обогрев времен Средневековья"

Ролик в сети записали машинист и его помощник.

"Ну что, Жмак (глава УЗ Владимир Жмак, - Ред.) Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?" - пожаловался машинист, судя по видео.

Работники УЗ показали в ролике, что лобовое стекло в поезде полностью покрыто льдом, дорога впереди не видна. Они управляют поездом почти вслепую.

Мужчина поджег бумагу и в руках держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы немного растопить лед.

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В комментариях украинцы отреагировали на видео.