Провідники "Укрзалізниці" поскаржилися на пекельні умови роботи: "обігрів часів Середньовіччя"

Ролик в мережі записали машиніст і його помічник.

"Ну що, Жмак (голова УЗ Володимир Жмак, - Ред.) Залізничники не заслуговують підвищення зарплати? Чому немає навіть стеклообігрівачів?" - поскаржився машиніст, судячи з відео.

Працівники УЗ показали в ролику, що лобове скло в поїзді повністю покрито льодом, дороги попереду не видно. Вони управляють поїздом майже наосліп.

Чоловік підпалив папір і в руках тримав його біля скла з боку машиніста, щоб трохи розтопити лід.

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В коментарях українці відреагували на відео.