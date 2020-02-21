Провинция Бухань: Википедия "переименовала" Новые Санжары

Новые Санжары в Википедии "переименовали" после столкновения участников акций протестов с полицией 20 февраля.

Так, в известной интернет-энциклопедии появился такой текст: "Нові Санжари - провінція Бухань, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області України".

Скриншот из Википедии

Данное исправление было сделано после того, как местные жители не захотели пускать эвакуированных из Уханя украинцев в свой город, из-за боязни "подхватить" коронавирус. Дошло до того, что новосанжарцы забросали камнями автобусы, в которых находились украинцы и иностранные граждане, в том числе - дети. При нападении на автобусы новосанжарцы даже угрожали "сжечь" людей, которых эвакуировали из Китая.

Заметим, что на многочисленных видео видно: большинство из протестующих были навеселе, или же и вообще в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтверждают и очевидцы.

"Над участниками митинга стоял мощный аптечный запах, будто рядом перевернулась цистерна с боярышником и другими настойками на спирту", - написал в соцсети один из пользователей.

Скриншот

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook также подметил, что на месте акций протеста "стоял стойкий перегар от подогретых алкоголем большого количества новосанжарцев".

"В основном мужчин разного возраста. В столице на различных протестах мы уже успели от такого отвыкнуть, хотя бывает. Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в малейшую щель в душах, сердцах и глотках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили под вечер", - написал Шевченко.

К слову, позже заметка о "провинции Бухань" была удалено, ведь это Википедия справедливо расценила как "акт вандализма". Но кроме этого, в статью про Новые Санжары вносились и другие изменения. Например, было предложено заменить слово "жители" на "алкаши". А в подразделе статьи "Образование и культура" один из пользователей иронично написал: "Какое там образование и культура?".

Скриншоты с Википедии

Напомним, что все мировые СМИ написали о хаосе в Новых Санжарах и пристыдили жителей этого городка.