Як провести незабутній відпочинок і не думати про роботу у відпустці: поради психолога

Досить часто навіть чесно заслужену відпустку нам псують нав'язливі думки про роботу. Але ж хіба то відпочинок, коли навіть на пляжі, попиваючи коктейль, мусиш бути завжди "на зв'язку" з колегами, керівниками чи клієнтами?..

Як психологічно підготуватися до відпочинку

Тут є два важливих моменти. Перший – ваша відпустка має бути запланованою, аби у вас не виникало тривоги та невпевненості через незвично велику кількість вільного часу. До того ж, обираючи напрямок для подорожі, плануючи активність та уявляючи себе у відпустці, ви налаштовуєте свій мозок на "відпочинкову" хвилю.

Другий момент - варто завершити всі нагальні справи, щоб ви без хвилювань могли залишити роботу на 2-3 тижні (а саме стільки мінімально має тривати повноцінна відпустка). Це дасть можливість переключитися із робочих задач на відпочинок.

Як зробити свій відпочинок комфортним та обмежити роботу на відстані

Попередити колег та керівника, що ви не зможете відповідати на дзвінки та листи під час відпустки. І дійсно не відповідати, якщо вони і намагатимуться зв’язатися з вами. Для цього можна вимкнути в мобільному сповіщення робочих чатів та програм. Перші кілька днів може бути спокуса перевіряти, що ж там, але згодом буде легше не думати про роботу. Чудово, якщо під час відпочинку у вас буде змога взагалі провести собі інфодетокс та не користуватися гаджетами взагалі.

Як зануритися у відпустку з головою і відпустити все інше

Чітко поставлені кордони між роботою і відпочинком та навичка відпускання контролю дуже в цьому допоможуть. Також, якщо ви запланували на відпочинок щось дійсно цікаве і захоплююче для вас, це допоможе менше думати про роботу.

Намагайтеся під час відпустки максимально бути "тут і зараз". Занурюйтеся у відчуття: якого кольору квіти понад дорогою, які відтінки смаку у нової для вас страви, як пісок окутує ваші ноги, коли ви гуляєте пляжем.

Фото: психолог Анна Збарська розповіла, як провести незабутній відпочинок

Як плавно увійти в робочий графік після відпустки

По-перше, планувати відпустку так, аби у вас після повернення було ще принаймні 2-3 дні для того, щоб не тільки фізично, а й психологічно повернутися з відпочинку. По-друге, не потрібно намагатися ввійти в 100% потужність одразу. Нехай перші дні після відпустки будуть присвячені легшим завданням або плануванню. Не перепрацьовуйте та дозвольте собі трохи часу на адаптацію.

Як не зловити "стрес" після відпочинку на роботі

Стрес дуже часто виникає через наш спосіб мислення. Порівняйте два підходи: "Фу, знову повертатися на роботу, це так несправедливо!" та "О, я відпочила і можу повертатися до роботи з купою енергії!". Як думаєте, в якому випадку у людини буде стрес?

На тілесному рівні можна потурбуватися про себе, відновивши графік сну та розпорядок дня до того, як ви повернетесь на роботу. Тоді у вашого організму буде менше причин для стресу, коли ви повернетеся до офісу. І не забувайте про відновлення сил та турботу про себе і після відпустки. Достатня фізична активність, дотримання режиму сну та харчування допоможуть зберегти енергію, відновлену у відпустці, надовго.

Що таке депресія після відпустки, як вона проявляється і як її подолати

Цим терміном називають відчуття суму та пригнічення, коли з насиченого відпочинку повертаєшся до роботи. Починає здаватися, що енергії навіть менше, ніж до відпустки.

Варто зберігати позитивний настрій та не давати собі опинитися в полоні депресивних думок.

Поступовий перехід з відпочинку назад до роботи, турбота про свій фізичний стан та підтримка близьких допоможуть зменшити негативні емоції. Якщо ж депресивний стан зберігається довше двох, варто звернутися до спеціаліста-психолога по допомогу.