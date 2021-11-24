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Проверки COVID-сертификатов в транспорте в Киевской области: сколько уже выписали штрафов

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Киевская область, Среда 24 ноября 2021 21:43
Проверки COVID-сертификатов в транспорте в Киевской области: сколько уже выписали штрафов Фото: полиция проверяет у пассажиров автобуса COVID-сертификат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ходе карантинных рейдов и проверок пассажирских перевозок на наличие у пассажиров документов о COVID-безопасности правоохранители составили уже 216 протоколов.

Об этом 24 ноября передали в пресс-службе Киевской ОГА.

Заместитель председателя облгосадминистрации Олег Торкунов отметил, что подобные проверки во всех видах общественного транспорта, выполняющего регулярные и нерегулярные рейсы, продолжаются.

"Соответственно, пассажиры обязательно должны иметь с собой ковид-сертификаты о вакцинации, негативные результаты тестов на определение коронавируса или сертификаты об выздоровлении от этой болезни", - напомнил чиновник.

Кого именно и как наказывают за нарушения

На автобусных маршрутах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир.

В железнодорожном и авиатранспорте при выявлении нарушений к ответу привлекают перевозчиков.

На нарушителей правил карантина выписывают админпротоколы и штрафуют. Суммы составляют от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, что наличие соответствующих документов у пассажиров при посадке не проверяют, но в салон внезапно могут нагрянуть с контролем.

Как сообщалось, ужесточение карантина и рейды в транспорте (в автобусах, маршрутках и электричках) в Киевской области начались с 13 ноября. У пассажиров должны быть:

  • или сертификат о вакцинации от COVID-19 (одна или две дозы),
  • или негативный тест на коронавирус (ПЦР или экспресс), полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки,
  • или справка о выздоровлении, действительность которой подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием приложения "Дия".

Добавим, что 24 ноября Кабмин сократил срок действия "желтых" COVID-сертификатов (одна прививка), и теперь документ будет действовать в течение 30 дней, а не 120, как прежде.

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Киевская область сертификат вакцинации Карантин
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