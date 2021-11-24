Перевірки COVID-сертифікатів у транспорті в Київській області: скільки вже виписали штрафів
У Київській області в ході карантинних рейдів і перевірок пасажирських перевезень на наявність у пасажирів документів про COVID-безпеку правоохоронці склали вже 216 протоколів.
Про це 24 листопада передали в прес-службі Київської ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Олег Торкунов зазначив, що подібні перевірки у всіх видах громадського транспорту, що виконує регулярні та нерегулярні рейси, тривають.
"Відповідно пасажири обов’язково повинні мати з собою ковід-сертифікати про вакцинацію, негативні результати тестів на визначення коронавірусу або сертифікати про одужання від цієї хвороби", - нагадав чиновник.
Кого саме і як карають за порушення
На автобусних маршрутах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир.
У залізничному та авіатранспорті при виявленні порушень до відповіді притягують перевізників.
На порушників правил карантину виписують адмінпротоколи та штрафують. Суми становлять від 17 до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, що наявність відповідних документів у пасажирів при посадці не перевіряють, але в салон раптово можуть нагрянути з контролем.
Як повідомлялося, посилення карантину і рейди в транспорті (в автобусах, маршрутках і електричках) в Київській області почалися з 13 листопада. У пасажирів повинні бути:
- або сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (одна чи дві дози),
- або негативний тест на коронавірус (ПЛР або експрес), отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки,
- або довідка про одужання, дійсність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням додатка "Дія".
Додамо, що 24 листопада Кабмін скоротив термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів (одне щеплення), і тепер документ діятиме протягом 30 днів, а не 120, як раніше.