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Как проверить состояние подержанной машины листком бумаги: лайфхак для автомобилистов

Автор: Тетяна Самарук

Автомобилистам к покупке подержанной машины нужно подходить очень серьезно. Все потому, что вы не знаете, что случалось с автомобилем раньше.

Поэтому перекуп рассказал, как проверить состояние авто с помощью листа бумаги, пишет "Автовзгляд".

Так, обычно за диагностику автомобиля приходится платить немалые средства. Поэтому перекупи придумали способ, чтобы проверить автомобиль самостоятельно.

В частности, кузов можно осмотреть глазами и промерить недорогим прибором, а вот как быть с внутренними узлами и агрегатами.

Также даже при тест-драйве неисправная коробка передач и двигатель могут вести себя абсолютно нормально.

Как проверить автомобиль с помощью чистого листа бумаги

Отмечается, что бумагу нужно поднести к выхлопной трубе непосредственно к отверстию глушителя, после чего следить за поведением листа. Если двигатель не проблемный, то бумага будет равномерно отгибаться. Однако, если лист колеблется в разные стороны тогда ДВС работает неравномерно.

Кроме того, если же на листочке оказались капли бензина, то это говорит о проблемах с зажиганием. Крайне неприятным моментом являются капли тосола или смазки на листьях. Первое может говорить о повреждении прокладки ГБЦ или головки блока цилиндров.

Если на бумаге появились капли смазки, то мотор может нуждаться в замене клапанов.

Ранее мы сообщали, что автомобилистам дали действенные советы как подготовиться к продаже машины.

Также мы писали, какие автомобили чаще всего снимались в фильмах ужасов.

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