Як перевірити справжність COVID-документів за допомогою смартфона
В Україні посилили карантинні обмеження в багатьох містах і областях. З 1 листопада для відвідування торгових центрів, магазинів, фітнес-центрів, а також для проїзду в транспорті потрібні спеціальні COVID-документи.
Які документи можна використовувати і як можна легко перевірити їх справжність – читайте нижче.
З 1 листопада для відвідування громадських місць, транспорту, магазинів, ТРЦ та фітнес-центрів потрібні COVID-документи.
Які документи підійдуть
- Сертифікат про вакцинацію - жовтий або зелений
- Міжнародний сертифікат про вакцинацію
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус - діє 72 години
- Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2
Найближчим часом з'являться в "Дії" ще два документи – довідка про одужання і довідка про протипоказання до вакцинації.
Як перевірити справжність документів
У Мінцифрі розповіли, як можна перевірити справжність документів у відвідувачів і пасажирів. Для цього потрібен звичайний смартфон і встановлене на ньому додаток "дія".
"Розповідаємо, як бізнесам та іншим установам перевіряти сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Це стосується і звичайних, і жовтих, і роздрукованих з порталу", - йдеться в повідомленні.
- Авторизуватися в додатку "Дія"
- Натиснути на іконку QR в правому верхньому куті екрану
- Навести камеру на QR-код сертифіката про вакцинацію (і на телефонах, і на паперових варіантах)
- Ніяких додаткових пристроїв (сканерів, рідерів або іншого обладнання) – не потрібно.
Як перевірити справжність covid-сертифіката
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні для проїзду в метро Києва.
А також розповідали про те, як можна зробити сертифікат вакцинації без смартфона.