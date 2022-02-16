Проверь себя: 16 признаков здорового человека

1. Здоровый человек встает с утра бодрым, полным энергии и сил, потому что его клетки получают достаточно энергии, и нет токсикации.

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2. У здорового человека почти всегда хорошее настроение. У него не бывает депрессии. Он не прокрастинирует. У него есть мощная мотивация делать! Потому что у него достаточно серотонина, эндорфинов и дофамина. За это отвечает здоровый кишечник.

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3. У него увлажненная, не сухая, бархатная и чистая кожа по всему телу. Нет аллергии. Нет зуда. Нет высыпаний. Нет шелушения. Кожа никогда не трескается. Нет покраснений. Нет воспалений. Нет прыщей и акне. Нет пигментации. Потому что нормально работает желчный, потому что у кожи здоровый микробиом, и достаточно жиров для защиты от сухости.

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4. У здорового человека не пахнет изо рта. Не пахнет пот, потому что здоров желчный и печень, хорошо работает желудок. Потому что чистая лимфа.

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5. У здорового человека стул каждый день. Ежедневно! А не раз в 2 дня. Идеально, если прямо с утра или хотя бы в первой половине дня. Нормального коричневого (не желтого, не черного) цвета, без остатков непереваренной пищи - потому что правильно работает желчный, поджелудочная и кишечник.

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6. У здорового человека нет перхоти. Нет белого налета на языке. Нет грибка на ногтях. У женщин нет белых и зловонных выделений из влагалища. Потому что нет кандида, и кишечник здоров. Потому что чистая лимфа.

7. У здорового человека нет тяги к сладкому и мучному. Аппетит адекватный, контролируемый. Аппетит проявляется как голод, ощущения в желудке и желание поесть мяса, рыбы, зелени и крупы. А не булочки, тортики, блинчики и макароны. Потому что нормальный уровень сахара в крови, нормальный инсулин, нет кандида и паразитов.

8. Здоровый человек хочет. Тело такого человека дает четкие позывы к сексу и физическим нагрузкам. Есть либидо. Есть желание двигаться и напрягать мышцы. Потому что достаточно энергии и здоровы гормоны.

Фото: Какие признаки определяют здорового человека (instagram.com/una.tuna)