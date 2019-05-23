Если провалили ВНО: варианты работы, учебы и советы юриста

ВНО по украинскому языку и литературе стартовало 23 мая, и для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировано около 350 тысяч выпускников. На решение 58 задач дается 180 минут, и максимальное количество баллов равняется 104. Кстати, в этом году для школ национальных меньшинств проходной порог для ВНО был снижен.

Отметим, что в год около четверти тестируемых проваливают тесты, и вместо желанного поступления в вузы перед ними открывается масса других возможностей. В частности, можно устроиться на работу, поступить в техникум или училище, уехать на учебу за границу, отправиться на курсы, или же стать в ряды ВСУ как "срочник". А еще можно оспорить результаты ВНО в суде, передают "Вести".

Главное - не делать из-за несдачи ВНО трагедии, ведь жизнь продолжается. Если выпускник решил начать зарабатывать деньги, то с наличием вакансий проблем не будет. Законадательство разрешает легально работать с 16 лет, при этом для таких подростков предусмотрены льготы, а количество рабочих часов сокращено до максимум 36.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Довольно много предложений от работодателей на вакансию промоутера (раздавача флаеров, буклетов и прочее). Также всегда нужны продавцы, консультанты, грузчики, помощники повара, операторы ПК. Можно также работать в интернете "кликальщиком" по ссылкам и объявлениям. Получать можно таким образом от 4 до 16 тысяч гривен в месяц.

Поехать на учебу за границу также является неплохим вариантом, если вытянет кошелек родителей. Например, в Польше и Словакии есть привлекательные предложения по обучению на технических и гуманитарных специальностях. Кстати, после учебы есть возможность получить вид на жительство и остаться в Европе.

В Словакии в вузы без подготовительных курсов можно поступить на контрактное обучение за 600 евро (требуется базовое знание языка), и стоит подготовительная программа в год около 250 евро. Для учебы в университете нужно будет заплатить от 1 до 4,5 тысяч евро в год. В Польше доступно обучение от 900 евро в год, при этом услуги по оформлению документов при поступлении потребуют еще около 400 евро.

На срочную военную службу в армию забирают призывников с 18 лет, подпадающих под осенние и весенние призывы, если нет отсрочки, позволяет состояние здоровя и молодой человек не является опекуном. Напомним, что со школьной скамьи в зоны боевых действий никого не отправляют.

Иллюстративное фото (ngu.gov.ua)

Можно обжаловать результаты внешнего независимого тестирования. По словам адвоката Ивана Либермана, в Украине суд может переходить из инстанции в инстанцию, заседания могут длиться месяцами.

"Теоретически, пока суд определится с решением по ВНО, можно будет еще раз сдать ВНО и получить высшее образование. Пока же длится суд, выпускника не имеют права забирать в армию”, - сказал он.

Для тех, кто пожелает отправиться на учебу в профессиональное училище или техникум на базе аттестата об окончании 9 классов, нужно будет отдельно сдать экзамены (украинский язык и математика). После 4 курсов обучения появится вариант поступить в вуз сразу же на 2 курс, уже имея рабочую профессию.

Обучение в техникумах на базе 9 классов длится 3-4 года, в зависимости от специальности. По окончании обучения будет выдан диплом младшего специалиста, и уже на базе этого диплома можно продолжить обучение в университете с сокращенным сроком подготовки - сразу с 3 курса, а уже через 2 года дневной формы обучения получить диплом бакалавра.

Курсы программирования на теперишний момент являются одними из самых популярных. Стоимость составляет от 1650 гривен за 10 часов обучения. В итоге на прохождение программы обучения по программированию уйдет около 20 тысяч гривен (160 часов и более).

Кстати, программистов берут на работу с окладом от 400 долларов.

Иллюстративное фото (auregionales.cl)

Напомним, что Министерство образования и науки подготовило ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании в вузы 2019 года.

Также мы писали о том, что томос об автокефалии и историю создания ПЦУ также включат в программу ВНО, но это произойдет только в 2021 году.