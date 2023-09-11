Простіше простого! Як у "Дії" замінити водійське посвідчення (відео)

В Україні продовжується курс цифровізації усіх послуг. У водіїв є можливість легко замінити свої посвідчення, скориставшись застосунком "Дія".
Про те, як це зробити, пояснюємо у матеріалі нижче.
Водії мають можливість замовити як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсним на території України.
Коли треба обмінювати та відновлювати посвідчення водія:
При замовленні послуги в застосунку "Дія" на час воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами додавати не потрібно.
Для цього ввійдіть у застосунок "Дія" та виконайте наступні операції:
Після подачі заявки протягом 10 хв варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.
Після цього чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.
Наголосимо, що для того, щоб послуга працювала треба оновити застосунок "Дія".
Раніше ми писали про те, як оформити допомогу з безробіття через "Дію".
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