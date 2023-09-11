RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проще простого! Как в "Дії" заменить водительское удостоверение (видео)

Как заменить водительское удостоверение в "Дії" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В Украине продолжается курс цифровизации всех услуг. У водителей есть возможность легко заменить свои удостоверения, воспользовавшись приложением "Дія".

О том, как это сделать, разъясняем в материале ниже.

Когда нужно заменить водительское удостоверение

Водители имеют возможность заказать как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое, которое действует на территории Украины.

Когда нужно обменивать и восстанавливать водительское удостоверение:

  • если истек срок действия документа
  • документ потерян или уничтожен
  • затерлись надписи на бланке и плохо читаются
  • изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.)
  • если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ

При заказе услуги в "Дії" на время военного положения медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами добавлять не нужно.

Как заменить удостоверение в "Дії"

Для этого войдите в приложение "Дія" и выполните следующие действия:

  • выберите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение"
  • выберите причину замены документа
  • подтвердите или укажите место регистрации проживания
  • выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат)
  • выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ
  • подтвердите или укажите контактные данные
  • подпишите заявление
  • оплатите услугу

 

После подачи заявки в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

После этого ждите приглашения в сервисный центр МВД или push-уведомления от "Дії" о готовности цифрового документа.

Отметим, что для того, чтобы услуга работала нужно обновить приложение "Дія".

 

Ранее мы писали о том, как оформить пособие по безработице через "Дію".

Читайте также о том, что шерингом авто в "Дія" воспользовались более 200 тысяч раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские праваДіясоветы водителям