Проще простого! Как в "Дії" заменить водительское удостоверение (видео)

Когда нужно заменить водительское удостоверение

Водители имеют возможность заказать как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое, которое действует на территории Украины.

Когда нужно обменивать и восстанавливать водительское удостоверение:

если истек срок действия документа

документ потерян или уничтожен

затерлись надписи на бланке и плохо читаются

изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.)

если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ

При заказе услуги в "Дії" на время военного положения медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами добавлять не нужно.

Как заменить удостоверение в "Дії"

Для этого войдите в приложение "Дія" и выполните следующие действия:

выберите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение"

выберите причину замены документа

подтвердите или укажите место регистрации проживания

выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат)

выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ

подтвердите или укажите контактные данные

подпишите заявление

оплатите услугу

После подачи заявки в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

После этого ждите приглашения в сервисный центр МВД или push-уведомления от "Дії" о готовности цифрового документа.

Отметим, что для того, чтобы услуга работала нужно обновить приложение "Дія".